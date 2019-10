Unrêst binnen de Partij voor de Dieren nei ôfsetten foarsitter Wolswinkel

De groep is op ynternet mei in aksje begûn om mear stipe te krijen. As se tsien persint fan alle leden efter harren krije, kin der in spesjaal kongres holden wurde.

Soargen

Neffens de inisjatyfnimmers fan de petysje, benammen jongere leden, binne der in soad leden dy't har soargen meitsje oer de gong fan saken. Se betwivelje ek oft it bestjoer de foarsitter samar oan de kont skowe mocht. It foech om bestjoersleden fuort te stjoeren soe lizze by it partijkongres.

Wolswinkel lei ûnder fjoer by in diel fan de partij. De Aldeberkeapster woe mear transparânsje en ynterne diskusje.