Boekekast #4: De trekker fan Troje fan Hein Jaap Hilarides

Yn 'De trekker fan Troje' besiket Hein Jaap Hilarides sicht te krijen op it plak fan de lytse boarger yn it grutte Europa. Friso Wassenaar is lobbyist yn Brussel. Hy wrakselet mei syn identiteit yn it postmoderne Europa. Syn twillingbroer Hero sit op de pleats dêr't de Wassenaars al generaasjes op buorkje.

Yn 1990 wie de heit de lieder fan in grutte boere-aksje. It belied fan de Europeeske Uny bedrige de boeren yn harren fuortbestean. Tweintich jier letter stride Friso en Hero foar de autonomy fan Fryslân. Mei in leger fan trekkers besette se Brussel. As de heit ferûngelokket docht bliken dat de hiele erfenis nei Hero giet. Boppedat hat de twilling noch wat út te fjochtsjen. Se falle op deselde frou...