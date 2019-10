Frisia hie gjin claim yntsjinne by wegerjen boarfergunning yn Waadsee

Omrop Fryslân hat de winning fan sâlt ûndersocht yn gearwurking mei de regionale omroppen fan Grinslân, Drinte en Oerisel. Under oare Hayo Bootsma hat him dermei dwaande holden. "We wolle graach saken ris wat djipper ûndersykje. Dat heart by ús taak as omroppen. It platfoarm Follow the Money wurket ek mei. In frou út Veendam hie in idee om sâltwinning te ûndersykjen. Se sei: 'der wurdt hjir yn de buert sâlt wûn, mar wat is dêr it belang eins fan?'"

Wat is it belang fan sâltwinning?

"Fan ierdgaswinning is it bekend", fertelt Bootsma. "Dat smyt in soart problemen op, mar we witte dat dat miljarden euro's opsmyt. Hoe is dat mei sâltwinning? Yn Fryslân en Twinte binne enoarme putten ûntstien. Der is sprake fan boaiemdelgong."

Van Tuinen wit wat dy belangen binne: "Sâlt is in hiel belangrike grûnstof foar de gemyske yndustry. We kenne it sâlt op de keukentafel en sâlt op de dyk. Mar sâlt is ek de basis fan in hiel soad produkten. It is nedich om auto's te meitsjen bygelyks."

It bedriuw dêr't Van Tuinen direkteur fan is, Frisia, is yn 1995 begûn yn Harns. "Dat wie doe yn in ekonomysk muoilike situaasje. Der wie hast neat te dwaan yn de haven. Harns en de provinsje wiene bliid mei nije inisjatyf. Fansels, mynbou leit altyd gefoelich. We binne eins gast yn de ûndergrûn. Dus dat je it altyd útlizze moatte, dat is logysk."

Goed foar ekonomy

De komst fan Frisia wie goed foar de ekonomy. "Yn 1995 kwakkele de haven noch", fertelt Bootsma. "Der moast mear aktiviteit wêze. Doe kaam it sâltbedriuw en dat betsjutte skipfeart nei de haven ta." Hat de oerheid dêrby in eagje ticht dien? "Dat kin ik net hurd meitsje. Mar mynboubedriuwen sykje altyd plakken op dêr't se in potsje brekke kinne. Boppedat ha se der mear as hûndert minsken oan it wurk set."