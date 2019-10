Ljouwerter dosinte siket yn stik ferbining eigen trauma's en Grykske trageedzje

As jong famke libbe Ninah mei in ferslaafde heit dy't har fysyk en mentaal mishannele. Doe't har mem en sy úteinlik by him weigiene, bleau hy se stalken. Ninah wie al jong traumatisearre en der waard troch de psycholooch PTSS konstatearre. Se gie yn terapy, mar krige ek wer in weromfal en in burn-out.

'Ik vond herkenning'

Dêrom gie se nei de Grykske haadstêd Atene om by te kommen. Se begûn Grykske trageedzjes te lêzen. "Ik vond herkenning: 2500 jaar geleden overkwam vrouwen ook trauma en verdriet." It holp Tiemersma en se gie dermei fierder.

Se makke in skripsje oer it ûnderwerp en ûntduts by it lêzen fan de ferhalen dat ek de froulju lykas Andromache en Creüsa, dy't se foar har skripsje ûndersocht, traumatisearre wiene.

Stipe by it ferwurkjen

It joech har stipe yn it ferwurkjen en Tiemersma besleat in teäterstik te meitsjen oer de trageedzjes en har eigen libben. Dat stik hat se no twa kear opfierd. De reaksjes binne ferskillend: "Mensen moesten ook even wennen dat het zo autobiografisch was, want dat kwam uit het stukje niet meteen naar voren."

In protte minsken wurde emosjoneel fan it stik. "Ik heb veel mensen zien huilen. Mensen die mij goed kenden, dachten: jeetje, dit is allemaal wel heel erg."