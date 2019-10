Wurk oan it spoar: oare tsjinstregeling tusken Ljouwert en Meppel

Fan snein 20 oktober oant en mei tongersdei 24 oktober ride de sprinters in kertier letter as gewoan: net om 19 en 49 minuten nei it hiele oere, mar nei 4 en 34 minuten.

Fan freed oant en mei snein 27 oktober ride de sprinters út Ljouwert net fierder as Akkrum. De NS seit dat reizgers rekken hâlde moatte mei mear oerstappen en in langere reistiid.