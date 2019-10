Elske DeWall folop yn training: "Ik sit ûnder de blauwe plakken"

De trainingen binne yn Baarn, fertelt De Walle. "Dêr ha se in iisbaan yn in tv-studio makke, spesjaal foar dit programma. Mei in oare dielnimmer oefenest dan mei in trainer. Twa oeren lang. Dat fielt koart, mar it is ek bêst lang. Want ast dit noch noait dien hast, dan fielst spieren wêrfan'tst net wist datst se hiest."

Totaal oare dissipline

En it wurdt noch yntinsiver, want takom wike traint De Walle fiif dagen efterinoar. Dat is ek wol nedich, seit se. Want gewoan reedride kin se wol, mar dit is dochs hiel oars. "It is in totaal oare dissipline. Draaie, rûntsjes, efterút ride. De moed sakke my fan 'e wike wol wat yn de skuon. Ik snap it hiele konsept fan efterútriden net. Ik bin sa wend om op redens sa hurd mooglik te riden."