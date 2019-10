Groenewoud start maratonseizoen mei winst: "Ik hie dit net ferwachte"

Se wist ek net sa goed wat se ferwachtsje koe. "It is ek sjen hoe't de konkurrinsje derfoar stiet. Ik fielde mysels fit, mar ik wist net hoe fit ferlike mei de oaren."

Uteinlik gie Groenewoud der al betiid yn de race fan troch, mei Beau Wagemakers en Loes Adegeest. "We giene kop-oer-kop en al frij gau kamen we wer by de groep", fertelt Groenewoud. "It koste net in soad enerzjy, dus dat gie moai."

Skerp bliuwe

Dêrnei wie it saak om skerp te bliuwen. "It is altyd in soad fjochtsjen yn it peloton. Mar nei't we in rûntsje pakt hiene, wist ik by wa't ik yn de buert bliuwe moast. Dus ik koe my goed steande hâlde."

It peloton sprinte nei 74 rûntsjes ôf, wêrnei't Groenewoud, Wagemakers en Adegeest om de winst stride mochten. Uteinlik waard it in striid tusken de earste twa. "Wy rieden bêst fier foaryn by de sprint fan it peloton en sy (Adegeest, red.) siet fierder achteryn. Dus ik die even in beurt op kop, dêrtroch kaam sy der net mear by."