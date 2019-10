Joey Veerman: "Gisteren nog op corners getraind, dat ging dramatisch"

En dat Hearrenfean dan skoart út standertsituaasjes is neffens Jansen gjin tafal. "Vandaag zat het even mee, want Sven kopt die eerste bal direct binnen. Maar Raymond Vissers, onze keeperstrainer, pluist de standaardsituaties altijd uit. Hij zei al dat er echt mogelijkheden voor ons lagen. Dat heeft-ie goed gedaan, want het is gelukt."

Ek romte foar ferbettering

Dochs bliuwt Jansen altyd kritysk, want hy sjocht noch genôch wat better kin: "AZ kreegen wel mogelijkheden. Ze zijn goed aan de bal, maar we hebben het vandaag heel goed gedaan. Countermomenten hebben we zeker gehad vandaag. Daar hebben we onszelf niet eens voldoende beloond. In balbezit moeten we absoluut nog stappen maken. We zijn nog een jonge ploeg."

Dy jonge ploech spilet takom wike tsjin FC Grins. Jansen docht in oprop oan it publyk: "Kom naar het stadion. We willen spektakel bieden. Dat gaat lastig worden, want Groningen heeft gewoon een goede en stugge ploeg. Maar we hopen op een mooie wedstrijd."