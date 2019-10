SC Hearrenfean yn Den Haag te sterk foar AZ

Sven Botman sette de ploech fan Johnny Jansen al betiid op foarsprong. AZ-doelman Marco Bizot hie flak dêrfoar noch in skot fan Hicham Faik ta hoekskop ferwurke, mar just dêrút skoarde Hearrenfean. Botman wûn yn de loft fan Stijn Wuytens en Bizot wie út syn goal: 0-1.

AZ better

In goed begjin fan Hearrenfean, dat de saken prima foar-inoar hie yn de begjinfaze. Stadichoan kaam AZ wol better yn de wedstriid. Warner Hahn koe in skot fan Teun Koopmeiners oer de grûn frij ienfâldich pakke, mar Dani de Wit wie nei tweintich minuten wol ticht by de lykmakker. Nei in knappe oanfal skeat De Wit op oanjaan fan Calvin Stengs neist.

Ek in skot fan Koopmeiners wie gefaarlik. Hy krige de bal nei't spits Ferdi Druijf de bal werom lei. Fan de râne fan it strafskopgebiet gong it skot fan de AZ-oanfierder krekt njonken de goal fan Hahn.

Nei in healoere spyljen foel de terjochte lykmakker dochs. Botman, dy't sels út in corner noch foar de 0-1 soarge hie, waard no by in hoekskop fan AZ ferslein yn de loft. Ron Vlaar sprong heger en kopte de 1-1 binnen.

Hearrenfean mei foarsprong oan de tee

Dochs gie Hearrenfean mei in foarsprong it skoft yn. Tsien minuten foar tiid like in counter fan de Friezen op neat út te rinnen, mar úteinlik brocht Chidera Ejuke de bal by Joey Veerman. Hy fûn kollega-middenfjilder Rodney Kongolo, dy't mei in pleatst skot Hearrenfean wer op foarsprong sette.