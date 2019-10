Marijke Groenewoud wint Jaap Eden Bokaal yn Amsterdam, Swings wint by manlju

Groenewoud en Wagemakers wiene mei Loes Adegeest earder yn de race fuort sprong út it grutte peloton. Sy bleaune dêrom mei har trijen oer, mar Adegeest foel al gau fuort. Wagemakers gie de sprint as earste oan, mar Groenewoud wie dúdlik rapper. Loes Adegeest lei beslach op it tredde plak.

Groenewoud har teamgenoate Irene Schouten, dy't ferline seizoen alle cupwedstriden wûn dêr't se oan meidie, wie de rapste yn de sprint fan it peloton.

Swings wint by manlju

By de manlju siet der noch in grutte groep yn de finale. Trije rûntsjes foar de ein makke Jorrit Bergsma tempo en allinnich syn ploechgenoat Swings koe folgje. Dy naam yn it lêste rûntsje oer fan Bergsma en gie solo nei de streek. Bart Hoolwerf waard twadde, de Italiaan Daniel Niero tredde. Fries om utens Jouke Hoogeveen waard sânde.