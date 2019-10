Marijke Groenewoud wint Jaap Eden Bokaal yn Amsterdam

Groenewoud en Wagemakers wiene mei Loes Adegeest earder yn de race fuort sprong út it grutte peloton. Sy bleaune dêrom mei har trijen oer, mar Adegeest foel al gau fuort. Wagemakers gie de sprint as earste oan, mar Groenewoud wie dúdlik rapper. Loes Adegeest lei beslach op it tredde plak. Irene Schouten wûn de sprint yn it peloton.

De wedstriid yn Amsterdam wie de earste maratonwedstriid fan it seizoen.