Fryske flaggen yn Noard-Brabân, want boeren dêr binne jaloersk op boeren hjir

Ien fan de inisjatyfnimmers is feehâlder Stan Verhoeven út Liempde. Hy wie ien fan de boeren dy't der by it Brabanner Provinsjehûs op oantrune dat it oars moast mei de stikstofregels. Mar dêr gie it provinsjebestjoer net yn mei. "Ik heb niet het idee dat ze bij de provincie dachten: het is menens, we zullen maar eens aan de boeren gaan denken", seit er.

Stan en syn kollega's wiene jaloersk op Fryske boeren: "In Fryslân is de provincie na protest van de boeren daar wél vrij vlug omgegaan." Nei de oprop op WhatsApp hat Stan direkt in Fryske flagge besteld. Sneon waard er besoarge en hong Stan 'm op.