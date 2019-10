Fjildkuorbal: ferlies foar It Hearrenfean en Mid-Fryslân

De Fryske kuorbalklups It Hearrenfean en Mid-Fryslân ha sneon beide thús ferlern yn de Haadklasse A. It Hearrenfean gie ferrassend mei 18-25 ûnderút tsjin Meervogels út Zoetermeer en Mid-Fryslân koe net stunte tsjin it sterkere Oost-Arnhem: 11-20.