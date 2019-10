Nederlân wint EK kuorbal ûnder de 21 yn Tsjechië

Oranje begûn net geweldich oan de wedstriid yn Prostejov. De stân nei it earste kwart wie 4-4. Healwei it twadde kwart rûn Nederlân út nei 11-6.

Dat ferskil konsolidearre Nederlân yn it tredde kwart, want mei 14-9 wie de foarsprong noch hieltyd fiif treffers. Yn it lêste kwart waard it net mear spannend. LDODK-spilers Frieswijk en Haan bleaune de hiele wedstriid op de bank.