Bûn Fryske iisklups fiert jubileum op iepen dagen fan iisstadions

"We ha goed twahûndert iisklups oanskreaun mei in fersyk: sykje 15 bern op op de skoallen en nim se mei nei de iisbaan", seit Johannes de Vries fan de jubileumkommisje fan de KNSB Gewest Fryslân.

"We ha hjir al tiden gjin sterk iis hân", fertelt De Vries. "Dus ik kin my foarstelle dat der iisklups binne dy't sizze: wêr dogge we it eins foar? Dit is foar ús ek in gelegenheid om se wer wat wekker te skodzjen."