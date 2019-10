Earste offisjele kiltmakker fan it fêstelân komt út Fryslân

Presys wurk

Der komt hiel wat te sjen by it meitsjen fan sa'n kilt. "Moatst genôch materiaal ha om de kilt eventueel grutter of lytser meitsje te kinnen, de ôfstân fan de ploaien moat goed wêze, it patroan op de efterkant moat itselde wêze as foarop", leit Plantinga út.

En se docht hast alles sûnder masine. "Dit is klear hânwurk. Miskien ien persint masinewurk, it opnaaien fan de taillebân. Fierders komt der gjin masine by. It wurk is in bytsje terapeutysk, mei nuddel en tried."

Moade en Skotlân

Plantina wie altyd al nijsgjirrich nei moade en Skotlân. "Ik ha in foaroplieding yn de moade hân en mei myn partner ha ik in Skotske winkel yn Ljouwert. Dêr ferkeapje we bygelyks ek kilten. En somtiden wiene dy kilten net goed. Dus ik tocht: ik wol dit begripe, ik wol leare hoe't je presys sa'n kilt meitsje. En dat wit ik no."

Har sertifikaat hat se noch mar krekt behelle. It nijs is noch sa farsk, dat se 'm noch net sjen litte kin. "Dat wurdt noch tastjoerd. Ik krige telefoanysk berjocht dat myn wurk neisjoen wie. It hie in 'high standard of evidence', seiden se. Dus ik bin wol grutsk op mysels."