Dinand (17) rêdt beppe út it wetter: "Het was angstaanjagend"

De ûnderskieding dy't er krijt, is it saneamde 'teken fan moed'. It is pas de fjirde kear dat dat útrikt wurdt. Neffens de beoardielingskommisje wie frou Kok nei alle gedachten ferdronken, as Dinand der net west wie.

Dat er noch mar 17 is, spilet ek mei by de beoardieling, seit Thijs Jansen fan Scouting Nederland, dy't de ûnderskieding útrikte. "Ïedereen kan erbij staan en ernaar kijken, maar hij heeft gehandeld. En dat is wel een onderscheiding waard."

"Ik dacht dat ik werd geplet"

Op sân augustus kaam frou Kok tusken wâl en skip telâne. "Dat is het ergste dat je gebeuren kan", seit se. "We varen al 50 jaar, en je weet dat er risico's zijn. Het schip weegt tien ton, en had goed gang. Ik dacht dat ik werd geplet."