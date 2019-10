SC Cambuur is de nije koprinner fan de earste difyzje. De Ljouwerters wûnen mei 5-1 fan TOP Oss. Grutte man oan de Cambuurside wie Issa Kallon. Dy makke syn lêste kompetysjedoelpunt yn 2017. Tsjin TOP Oss fûn er leafst fjouwer kear it net.

It is allegearre te sjen yn dizze útstjoering fan it Cambuur Sjoernaal.