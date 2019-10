HEA! Joop Schut is 96 jier en sit noch yn de kompetysje

Joop Schut is 96 en fermakket him noch prima yn it libben. Hy puzzelet en lêst graach, en giet der ek noch faak op út mei de auto. Hy is net fan doel om iensum te wurden. Syn wyklikse biljertoerkes binne him goud wurdich. Dêr sitte syn bêste maten en hy docht noch altyd mei yn de kompetysje.