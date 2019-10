Omrop TIP: Filmportret fan Aggie van der Meer yn Fryslân DOK

"Se bliuwt yn kontakt mei oare minsken. Se mist har man, en fansels wrakselt se mei de gefolgen fan it âlder wurden. Tagelyk hat se in geweldige krêft fan tinken en skriuwen. It hâldt har oerein, it jout har enerzjy."

"It is dus it skrinende fan it gegriem yn it deistich libben, en oan de oare kant de wille fan it skriuwen. Dêr komt ek de titel fan de film wei: 'Skrinende ferealens'. Dat is de steat fan har gefoel dêr't se yn sit. De ferealens op it libben en noch altyd op har man, en dêrby fielt se de pine."

Wêr hasto Aggie van der Meer filme?

Bart: 'We binne by har thús yn Boalsert. Utjouwer Ernst Bruinsma komt del om har manuskript foar 'Tsjûgen fan de macht' mei har troch te nimmen. Se moetet in âld-meistrider fan it IKV (Interkerkelijk Vredesberaad), Dion van den Berg. En dan de muzikale hommage oan Aggie, 'Sykje', dy't komponist Hoite Pruiksma mei de Capella Frisiae dizze simmer útfierde. Dêr ha wy prachtige opnamen fan makke.'

Is it ferstannich om út bewûndering in portret fan immen te meitsjen?

Bart: ' .. Ja. Ik twifelje even om 'ja' te sizzen, mar ik bin der wis fan. Dy bewûndering is foar in frou dy't net ophâldt te tinken, te skriuwen, idealist te wêzen. Aggie van der Meer fertsjinnet in filmportret. En ik hie sa'n spyt krigen as ik it net dien hie.'