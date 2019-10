SC Koatstertille skrast wedstriden nei ferstjerren foarsitter Rienk Waaksma

Waaksma wie by in protte saken belutsen yn it doarp. Hy wie ek bekend as eigener fan taksybedriuw Waaksma. Foarich jier hat er him bot ynsetten om it WMO-ferfier yn Noardeast Fryslân foar syn bedriuw te behâlden.

Rienk Waaksma is 56 jier wurden.