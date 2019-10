Iuwenâld skilderij stedhûs Boalsert bot skansearre: "De kachel stie net oan"

De lêste pear jier is it hurd gien, seit Greidanus: "Doe waard it stedhûs net mear alle dagen brûkt en dêrtroch wiene der ek lange perioades dat de kachel hielendal net oan stie. Focht krige dertroch ek in kâns."

Flaters by restautaaasje

Twa restaurateurs út Makkum hawwe it skilderij ûndersocht. Se kamen ta de konkluzje dat it der tige min oan ta is. In âlde restauraasje hat it earder slimmer as better makke.

Oan de achterkant fan de houten panielen binne stikjes hout fêstmakke om it kromlûken tsjin te gean. Dat hat in averjochts effekt hân. Neffens it rapport fan de restaurateurs is de skea dertroch júst grutter wurden. Der is ek ferkearde farve brûkt by dy restauraasje.

Njonken it skilderij sels moat de list dy't der omhinne sit, ek opknapt wurde. Dêr is it benammen de houtwjirm dy't foar skea soarge hat. En troch de jierren hinne hat it hout sa bot oan it wurkjen west dat de list te grut wurden is foar it skilderij.

De fosleine kosten fan de restauraasje wurde dêrom rûsd op 50.000 euro.