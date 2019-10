Noardlike Steaten pleitsje (wer) foar komst Lelylijn

It Drintske Steatelid Bart van Dekken (CDA) jout oan dat in sprekbeurt fan de eardere ProRail-bestjoerder Pier Eringa de grutte trigger wie: "Hij noemde voorbeelden om het spoor naar het Noorden fors te optimaliseren, maar gaf ook aan dat er mogelijkheden zijn voor andere spoorverbindingen."

Foar de trije provinsjes moat it in 'en-en'-diskusje wurde: én de besteande spoarferbinings ferbetterje mei in ambisjeuzere doelstelling as in rappere intercity tusken Grins en Amsterdam, én de oanlis fan nije spoarferbinings lykas de Lelylijn. Der moatte sa mear spoarknooppunten komme as Zwolle allinnich.

Yn it spoar fan VNO-NCW

"Als je naar de huidige spoorambities kijkt, lijkt het alsof er geen wereld is boven Zwolle", seit Van Dekken. "We willen een goede ambitie formuleren, ook omdat er in Brussel aandacht is voor dergelijke spoorverbindingen." De trije provinsjes heakje dêrby oan op de lobby fan Hans de Boer, foarman fan wurkjouwersorganisaasje VNO-NCW. Hy pleitet al langer foar de komst fan de Lelylijn dy't Amsterdam en Grins better mei inoar ferbine moatte.

Mar foar't it safier is, moatte de trije provinsjes noch wol de goede foarm kieze, seit CDA-Steatelid Johan Tjalsma. "Wy ha as Steateberied gjin offisjele status. We moatte dus no goed besjen hoe't we dit mei-inoar organisearje."

As it oan Van Dekken leit, komme de trije Noardlike Steaten gau mei in moasje, it leafst al yn novimber.