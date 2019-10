Kallon oer publykswiksel: "Kippenvel, nog nooit eerder meegemaakt"

De Jong grutsk op Kallon

Trainer Henk de Jong wie tige grutsk op Kallon: "Yn it begjin fan it seizoen skeat er faak njonken de goal, mar Martijn Barto is in soad mei him dwaande op de training." It wurk fan de spitsetrainer hat dus holpen. "Sjochst it ek oankommen dat dy jonge úteinlik ris skoart", seit De Jong. "Dat fernimst ek op de training, fan 'e wike skeat er der al in pear goed yn."

Oer it spul fan de Ljouwerters wie De Jong tefreden, ek omdat TOP Oss sa ferdigenjend spilet. "Se steane gewoan op eigen helte. Dus dan moatst mar fuotbalje mei dyn eigen team. En spilest tsjin in team dêr't elkenien 30 of 35 meter foar de goal stiet. Dan moatst mar ris in goal meitsje. Dat slagget hast gjin ien. Dus de minsken dy't dêr de grutste mûle oer ha, dy moatte it in kear probearje. Dy minsken slagget it ek net. Dus dit is gewoan hiel, hiel dreech en dat ha we hartstikke goed dien."