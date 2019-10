SC Cambuur nije koprinner earste difyzje nei kwartet Kallon

Man fan de wedstriid Issa Kallon iepene de skoare al yn de tsiende minút. Kallon is de man yn foarm by Cambuur, mar hie sels noch net skoard. Mei in skot yn de koarte hoeke brocht er dêr feroaring yn.

Al gau dêrnei hie Robin Maulun de foarsprong fergrutsje moatten, mar fan tichtby skeat er op keeper Perquis. Cambuur wie better de earste helte, mar helle net itselde hege nivo as yn guon foarige thúswedstriden.

Dochs giene de Ljouwerters wol mei in foarsprong fan 2-0 it skoft yn. Nei in grutte flater fan Oss-ferdigener Lorenzo Piqué gie Robert Mühren yn syn ientsje op it doel ôf en hy makke syn njoggende fan it seizoen.

Issa, Issa, Issa

Nei it skoft wie it de grutte Issa Kallon-show. Al binnen in pear minuten skeat er de 3-0 binnen, op oanjaan fan Ragnar Oratmangoen.

Dêrmei wie Kallon noch mar op de helte fan syn úteinlike produksje. In goed kertier foar tiid profitearre de bûtenspiler fan in fout fan Perquis: 3-0. En noch in pear minuten letter skeat er wer raak, diskear op oanjaan fan ynfaller Jairchinio Antonia. Yn de 83e minút krige Kallon in publykswissel.

5-0 wie net de einstân, want yn blessueretiid makke Lars Hutten noch in goal foar Oss.