Iepenloftspul Oera Linda wint Gouden Gurbe foar bêste foarstelling

Oera Linda is in iuwenâld manuskript dat fertelt oer in fjouwerhûndert jier âlde Fryske beskaving. It Oera Linda-boek, skreaun yn runetekens, is ien fan de grutste riedsels út de Fryske skiednis.

Neffens it boek is Frya de oermem fan it Fryske ryk. In groep Australyske fammen, fûleindige oanhingers fan it boek, meitsje in reis om út te finen wat der wier is fan it boek. In stik oer hoe't in geniale grap dramatysk ôfrint.