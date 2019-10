Smellingerlân besuniget miljoenen, mar wit noch net wêrop: "Heel moeilijke taak"

It tekoart komt, sa as yn de measte gemeenten, troch finansjele ôffallers yn de jeugdsoarch en it WMO."Dat heeft al een heel groot gat in onze begroting geslagen", seit Trompetter. Boppedat is der oer 2019 in flink tekoart. "Dat is de belangrijkste reden dat we meer moeten bezuinigen dan we in eerste instantie dachten. Komt bij dat bij een paar projecten de bouwprojecten aanzienlijk hoger zijn dan we gedacht hebben, waardoor ook extra bezuinigd moet worden."

Drege taak

Dêrom moat der no in diskusje yn Smellingerlân komme om te bepalen wat de gemeente noch dwaan moat. "De raad en het college staan samen voor een heel moeilijke taak, maar ik heb er vertrouwen in dat we eruit gaan komen."

It soe betsjutte kinne dat de gemeente minder docht yn de gebieten dy't foar it grutte tekoart soargje. "Voor WMO betekent het dat we bekijken of alles nodig is wat we doen. En bij de jeugdzorg gaan we kijken of het effectief is geweest wat we altijd gedaan hebben."