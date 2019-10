SC Hearrenfean sjocht kânsen tsjin AZ: "Scherp zijn in de counter"

Jansen: "Het moet een battle worden, een strijd. We moeten scherp zijn in de counter, maar als we de bal hebben, moeten we hem ook lang zien te houden."

AZ is foarbyld

AZ hat in sterke ploech, sa wit ek de Hearrenfean-trainer. "AZ speelt goed georganiseerd. Ze hebben het goed voor elkaar. Het is een heel goed elftal. Eigenlijk wel een voorbeeld voor ons." Dat topskutter Boadu net meispilet by AZ seit Jansen neat: "Dan zetten ze gewoon Ferdy Druijf in."