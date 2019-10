ISU beneamt iisstadion Thialf ta 'Centre of Excellence'

Hieltyd mear atleten

Winters ferwachtet dat it positive gefolgen hat foar it iisstadion op It Hearrenfean: "De laatste jaren zien we steeds meer buitenlandse atleten in Thialf om hier kort- of langdurig te trainen en hun niveau te verhogen. Dat zal met deze toewijzing van de ISU als Centre of Excellence alleen maar toenemen. En deze internationale toeloop creëert weer een extra competitieve omgeving die ook Nederlandse talenten stimuleert naar een hoger niveau."