Anema presintearret syn nije ploech yn Amsterdam

Ek Arjan Stroetinga en Bob de Vries meitsje diel út fan de ploech. EasyJet hat him ferline seizoen ferbûn oan de ploech fan Anema. It kontrakt waard yn juny ferlinge. De yntinsje is om troch te gean oant de Olympyske Winterspelen fan 2022 yn Peking.

Jorrit Bergsma waard yn febrewaris wrâldkampioen op de 10 kilometer, op it WK ôfstannen yn Inzell. Ek de wrâldkampioen op de massastart, Irene Schouten, sit yn de ploech.