Omwenner yn heger berop tsjin bou 19 wenten Surhústerfean

De omwenner seit dat hy rjocht fan paad hat op it terrein. Hy soe sa fan en nei de Môlewei komme moatte. Dêrnjonken seit hy in ferplichting te hawwen tsjinoer netwerkbehearder Liander om in ferdielstasjon berikber te hâlden. De nije huzen soene yn 't paad komme. Hy freget no oan de rjochter om it bestimmingsplan foarearst te skorsen.