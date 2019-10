Aldereinhûs Spiker yn Ternaard net sloopt, mooglike keaper mei oare plannen

Begjin dit jier binne de lêste bewenners fan Spiker oerpleatst nei oare lokaasjes. It falt no raar op 'e lea dat der blykber wol wat oars yn it kompleks komme kin, mar dat KwadrantGroep der gjin soarch mear hawwe wol.

'Wie altyd it plan'

Neffens KwadrantGroep wie it alyd de bedoeling dat der in plan kaam foar Spiker mei in maatskiplike/wolwêzen-funskje. De groep jout oan dat it in yngewikkeld trajekt is: "Er hebben zich nu kopers gemeld die zeggen dat ze deze maatschappelijke functie kunnen realiseren met behoud van het gebouw. Dat is wellicht een optie en dat willen we serieus onderzoeken." Wat krekt de bedoeling fan de nije keapers, wol KwadrantGroep net sizze, mar de maatskiplike ynfolling wie in betingst.

No't der in konkreet oanbod leit, wol KwadrantGroep yn peatear mei de partij dy't it kompleks wol keapje wol. "Eerdere kopers hebben hiervoor geen concreet aanbod gedaan, nu ligt er wel een business case," fertelt KwadrantGroep.

Earder soe it sloopt wurde

Earder like sloop dus foar de hân te lizzen. "Dat leek op dat moment ook de enige en voor het dorp de meest snelle optie. Maar nu ligt er een concreet aanbod met behoud van het gebouw. Wij zijn bereid het gebouw te verkopen met als voorwaarde dat de koper, naast herbestemming van Spiker, ruimte biedt aan de plannen om een maatschappelijke functie voor het dorp te gehouden."