Ferbouwing meldkeamer: in puzzel dy't bot nedich is

Wylst it wurk op de eftergrûn gewoan trochgiet wurdt der hurd wurke om de meldkeamer yn Drachten in hele nije look te jaan. Sa is der nije flierbedekking dellein ûnder de stuollen fan de telefoan-operators. De fokus fan de ferbouwing leit op dit stuit op ynterieur, fertelt Marjan Dol fan de meldkeamer. "Het was gewoon tijd voor bijvoorbeeld een nieuwe vloer", sa seit se. "Het is ook belangrijk dat we een vloer hebben die goed faciliteert." Dol doelt hjirby op de lûdeffekten fan bygelyks flierbedekking.

De ferbouwing is net de ienige útdaging foar de meldkeamer. Se hawwe it yn Nederlân nammentlik dreech. Der is sprake fan ûnderbesetting en de meldkeamers steane stil op it mêd fan de ICT. Dit die yn septimber fan dit jier bliken út in rapport fan de ynspeksje foar de feiligens. "Goed personiel is altyd yngewikkeld om te krijen", ûnderkent Jeroen Gerben fan it bestjoer. Dochs binne der wol positive ûnwikkelings: "As minsken hjir delkomme op bygelyks in iepen dei, of as se ús op tv sjogge dan helpt dat wol, dat merke je!" En dan is in frisse look altyd moai meinaam.

De ferbouwing fan no moat yn desimber klear wêze, dêrnei komt noch in folgjende faze, om mear fleksplakken by de meldkeamer te realisearjen.