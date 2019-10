Frisia boarret ûnder de Waadsee: skean op syk nei sâlt

De Seedyk is feilich

De toer sels leit op noch gjin 100 meter fan de Seedyk ôf. Om derfoar te soargjen dat dy gjin gefaar oprint, wurdt earst in pear hûndert meter rjocht nei ûnder boarre. Dan pas makket de boarkop in knik om fierder te graven nei in djipte fan sa'n 2,5-3 kilometer ûnder de Waadsee.

Technysk sjoen is der de ôfrûne jierren in soad feroare. Dat soarget derfoar dat je noch better yn de gaten hâlde kinne wêr't je boarje en wat der út it boargat komt. "Oan de hân fan mjitapparatuer witte we no aanst hiel goed wêr't de kop is. Alles wat omheech komt út it boargat giet troch in seef en wurdt metten en woegen. Dan witte we hiel goed wat der yn de grûn bart."

As se dan ienkear by de sâltlaach sels binne wurdt de lieding ôfmakke. Der komt dan in soarte fan ringlieding te lizzen dêr't hyt swiet wetter by yn de laach pompt wurdt en pikelwetter wer omheech giet. Ienkear boppe de grûn wurdt it sâlt út it wetter helle en nei behanneling wurdt it ferkocht.