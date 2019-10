De brêge yn Dronryp is fan 4 oant en mei 6 novimber ticht, seit Provinsje Fryslân. Dat de brêge trije dagen net betsjinne wurde kin, komt om't der wurksumheden binne oan de brêge oer it Van Harinxmakanaal. It ferkear kin dus net oer It Heech nei de oare kant fan it wetter en moat omride.