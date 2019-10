Fikingen yn it Fries Museum: fan plonderslachtoffers oant in Wurdumer skat

Fikingskatten

It is benammen in fisuele tentoanstelling wurden, betocht troch de ûntwerpers fan de eksposysje oer Mata Hari. Troch sealen rinnend mei bygelyks swurdfjochtsjende silhûetten op de muorren en lûdseffekten komt de besiker by it skelet, de plasse, sulveren skatten (wêrfan't ien yn Wurdum fûn is) en tal fan wapens del. Mar ek by in spesjaal foar de gelegenheid neiboud Fikingskip fan 15 meter lang, makke troch learlingen fan ROC De Friese Poort. Fierder is der in noch in boek útjûn oer de tentoanstelling en is der in Rodulf-Fiking-bier makke troch in brouwerij yn Fryslân.

Op dizze wize wol it Fries Museum oerbringe dat Fiking eins gewoan piraat betsjut en net mei de leefstyl te krijen hat fan de Skandinaviër. De minsken wienen doe bot ferbûn mei de Skandinavyske wrâld en dat gie troch yn de Fiking-tiid en letter.

De tentoanstelling is fan 19 oant en mei 15 maart 2020.