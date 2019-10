Elske DeWall docht mei oan 'Dancing on Ice'

DeWall is tige bliid dat sy meidwaan kin mei it programma. It reedriden sil noch wol wat oefenjen fergje. "Ja, ik kan wel schaatsen maar stond nog nooit eerder op kunstschaatsen, en geloof me; dit is totaal anders dan gewoon rechtdoor en zo hard mogelijk," seit sy.

De kommende sân wiken sil sy traine mei in team. Op 7 desimber wurdt Dancing on Ice live útstjoerd. Oare dielnimmers binne Tommie Christiaan, Sabine Uitslag, Charly Luske en Celine Huijsmans, Donny Roelvink, Juvat Westendorp en Roy Donders.