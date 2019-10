Mei-inoar op syk nei oplossingen foar wrâldwide itensproblemen

Oan it programma wie ek in priis ferbûn. It idee dat it bêste útwurke wurde kin, krige tongersdeitejûn yn Easterwâlde in priis fan 3.000 euro. Dat wie it idee foar 'Mijn VoedingsMaat'. De betinkers wolle minsken oan de hân fan in DNA-analyze en in persoanlik ytpatroan helpe om sûner te iten. Dat wurdt troch gearwurking mei lokale ûndernimmers keppele oan regionale produkten.