Chat met Fier berikt ûnsichtbere slachtoffers seksueel geweld

De haadfêstiging fan it lanlike ekspertize- en behannelsintrum Fier sit yn Ljouwert. Neffens Fier en it CKM soarget Chat met Fier foar in legere drompel foar de slachtoffers om yn petear te gean oer seksueel geweld. Gewoanwei soene se troch skamte of eangst net om help doare te freegjen. Fia de chat kinne se anonym har ferhaal kwyt oan profesjonele helpferlieners.

Shamir Ceuleers fan it CKM: "We komen via de chat in contact met een grote groep onzichtbare slachtoffers, wat ons een ongekende mogelijkheid geeft ze al in een vroeg stadium een digitale helpende hand te bieden." Skat wurdt dat 1.320 Nederlânske famkes yn 't jier slachtoffer wurde fan it seksueel útrûpeljen.

Unsichtber

Yn 2016 die bliken dat 89 prosint fan de slachtoffers ûnsichtber bliuwt foar de helpferliening en opspoaring. It sicht op dizze groep is de ôfrûne jierren allinnich mar ôfnommen, sa stiet yn de Slachtoffermonitor fan de Nationaal Rapporteur dy't freed ferskynt. Mei Chat met Fier wurdt besocht wer sicht te krijen op de slachtoffers.