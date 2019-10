Reder MSC Zoe wegeret ferfolchskea te beteljen

De akute skea troch de kontenerramp by gemeenten, natuerorganisaasjes en fiskers liket wol betelle te wurden. De gemeenten hawwe 280.000 euro deklarearre, befêstiget boargemaster Ineke van Gent fan Skiermûntseach: "Dat is op een haar na geregeld." Dat jildt lykwols net foar de ferfolchskea fan guod dat letter noch oanspielt of fûn wurdt.

Benammen de plastik kerrels binne noch hieltiten in grut probleem. "Mar de fersekerder fan MSC seit 'jimme kinne net bewize' dat dy kerrels fan de MSC Zoe ôfkomme", seit Zwart. "It spoar fan dy kerrels rint dea yn Súd-Korea", sa wurdt sein.

Claims ynlutsen

Rykswettersteat lit middels in nijsbrief witte dat in claim fan 480.000 euro ynlutsen is. Neffens Zwart giet it dêrby nei alle gedachten om btw en overheadskosten. Der wurdt prinsipjeel gjin overhead betelle troch de reder. En omdat der direkt nei de ramp tasein is dat sy alles opromje wolle, mar dêrfoar net de kâns krigen, fine se dat sy ek gjin btw betelje hoege. Want sy binne as bûtenlânsk bedriuw dan net btw-plichtich. Der is ek noch 320.000 euro dûbel claimt, sa hat Rykswettersteat útfûn. Dat jild is streekrjocht útbetelle oan bedriuwen dy't troch de reder ynhierd binne.