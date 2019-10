Bemanning MSC Zoe krige te min rêst neffens Dútske havenautoriteiten

De bemanning fan it kontenerskip MSC Zoe hat net genôch rêst hân, ha de Dútske havenautoriteiten op 3 jannewaris 2019 fêststeld by in ynspeksje yn Bremerhaven. Dat docht bliken út it ynspeksjerapport dêr't earder ek al it lanlike televyzjeprogramma Zembla út sitearre.