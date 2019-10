Melkfeehâlder wol grûn by spoar Hurdegaryp werom ha fan provinsje

Melkfeehâlder Roel Wijmenga fan Hurdegaryp wol oardel bunder grûn by it spoar yn it doarp werom ha fan de provinsje. Dat sei de melkfeehâlder tongersdei op in sitting by de Raad van State. De provinsje hie de grûn oernaam fanwege de oanlis fan de Sintrale As en der wie ôfpraat dat Wijmenga it weromkrije soe, as it net brûkt wurde soe. "Afspraak is afspraak, daar moet de provincie Fryslân zich aan houden", seit Wijmenga.