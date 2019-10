Jenny Douwes tsjinnet klacht oer Fryske tolk yn by Europeesk komitee

Jenny Douwes hat in offisjele klacht yntsjinne oer it tekoart oan Fryske tolken by de rjochtbank. Tongersdei melde sy har by it Committee of Experts fan de Raad van Europa. Dat komitee wie tongersdei oanwêzich op it Provinsjehûs yn Ljouwert, om te kontrolearjen oft it Europeesk Hânfêst foar minderheidstalen wol neilibbe wurdt yn Fryslân.