Prins Constantijn nimt Ljouwerter VR-bril mei nei beurs yn Amearika

Troch in VR-bril op te setten leart de pasjint mei ynformaasje en spultsjes op in oare wize mei de pine om te gean. It is de Ljouwerters slagge om mei dizze útfining troch in strange seleksje te kommen, yn totaal kinne der mar fyftich startups út Nederlân mei reizgje nei de beurs yn Las Vegas. Se krije no de unike kâns om harren produkt oan de wrâld sjen te litten.

Soad oanmeldingen

It tal oanmeldingen foar de beurs wie grutter as de ôfrûne jierren. Troch de media-oandacht dy't it de bedriuwen opsmyt, groeit de animo. It wie dan ek noch efkes spannend oft Reducept oanheakje mocht.

Eigeners Margryt Fennema en Louis Zantema binne tige bliid dat se grien ljocht krigen ha. Margryt: "It past perfekt yn de timing om it produkt nei de merk te bringen. Do joust dêr foaral ynterviews ôf en do litst minsken dyn produkt útprobearje."