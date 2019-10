Fryslân tekenet ferklearring oer stikstofoanpak net: earst mei boeren prate

De provinsje Fryslân hat as iennichste net in hanteken set ûnder in ferklearring fan it Ryk en de provinsjes oer hoe't se de stikstofproblematyk oanpakke wolle. Yn de ferklearring stiet dat de partijen mei elkoar oan belied wurkje. Der binne gjin hurde ôfspraken makke yn it oerlis dat de minister en de provinsjes tongersdeitemiddei hân ha.