SC Cambuur mist Jacobs en Korte tsjin TOP Oss

Jacobs is in belangrike spiler foar de Ljouwerters dit seizoen. Hy makke al seis doelpunten. Tsjin TOP Oss hie de middenfjilder wol spylje kinnen, mar dochs stelt trainer Henk de Jong him net op. "Want dan hast kâns dat hy der dêrnei seis wiken út is. It herstelt goed, mar we wolle it ek net forsearje."

Robin Maulun is de ferfanger fan Jacobs op it middenfjild. De Frânsman wie yn de earste faze fan it seizoen basisspiler, mar nei syn reade kaart tsjin Jong PSV ferdwûn er út de basis. No krijt er wer in kâns.

"Ferstân derby"

Yn TOP Oss treft Cambuur in tsjinstanner dy't ferdigenjend spilet, mei fiif man efteryn. De Jong hat yn 'e holle hoe't er dat bestride wol, mar dat wol de Drachtster net sizze. "Ferdigenjend hawwe se it hiel goed stean. We hoopje dat we rap skoare, mar dat is net sein. Dus it ferstân derby en net alles iepen goaie. We moatte it goed foarinoar hawwe en dan hawwe we kâns om te winnen."