Systemen oanlein: ynkoarten ek trajektkontrôles yn Fryslân

Oanlieding is it feit dat op provinsjale diken relatyf in soad ferkearsslachtoffers falle. It Iepenbier Ministearje wol dêrom de hanthavening oanskerpje.

De kontrôlesystemen binne op dit stuit noch net aktyf. Se wurde earst testen en dêrnei wurde se tusken de ein fan dit jier en de ein fan takom jier ynskeakele.