Griene Dyk tusken Minnertsgea en Sint-Jabik wurdt 'flinteridylle'

De 18-jierrige biologystudint Henk van der Meulen hat der tongersdei mei help fan in hofkersbedriuw en in soad bern út Minnertsgea en Sint-Jabik foar soarge dat de ynsekterykdom wer wat werom komt tusken beide plakken yn. Pleatslik Belang Minnertsgea frege him in saneamde flinteridylle te meitsjen op de Griene Dyk by it fytspaad del.