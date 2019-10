'The Day After' yn Den Haag: oernachtsjende boeren biede brochje oan

Der wiene goed tweintich kreamkes mei kofje, sinesapelsop, bôle en in aaike. Nei it brochje woene de boeren eins noch in saneamde 'Tour de Boer' by de ministearjes del hâlde, om harren ûntefredenheid te úterjen oer de administrative rompslomp. De boeren wiene earst fan doel om symboalysk in bulte papier te dumpen.

Dêr hawwe sy lykwols gjin tastimming foar krigen fan gemeente en plysje, en dêrom is dizze aksje net troch gien. Ek wie der eins net mear genôch entûsjasme. De lêste boeren binne yn kolonne de stêd útriden, oant sels de lêste trekker mei karavan fan it Malieveld wie.

Oerlis en debat

Oan de ein fan de middei is der noch in keamerdebat. Foarôfgeand is der noch in ynterprovinsjaal oerlis yn Baarn, dêr is ek minister Schouten by. Dat sil yn de oanrin nei it debat gean oer hoe't it no fierder moat mei de stikstofproblematyk.