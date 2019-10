Sabeare bomoanslach by Lauwerseach

Elts jier wurdt der foar in oar senario keazen en dêrmei ek foar oare partners. "Foarich jier oefenen we op it wetter, it jier dêrfoar in grut busûngelok op de dyk. Sa oefenje we op ferskillende fronten en binne we oeral klear op", leit Sytske Balt, wurdfierder fan Veiligheidsregio Fryslân, út.

Grut geweld

No liket in busûngelok wierskynliker as in bomoanslach. Dochs wol de Veiligheidsregio him dêr ek op tarisse. "We hoopje dat we dêr nea mei te krijen krije fansels. It hoech ek net perfoarst om in bomoanslach te gean, it kin ek in oare foarm fan grut geweld wêze."

By eltse soart ramp komme wer oare partijen om de hoeke sjen. Sa wurdt der by dit foarbyld nau gearwurke mei de plysje. "It is goed om dat te oefenjen mei elkoar."